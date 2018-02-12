Пентагон заявил о сложностях в борьбе с ИГ из-за присутствия России в Сирии

Военное присутствие России в Сирии усложняет проведение операций коалиции во главе с США против террористов «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ). Об этом говорится в отчете генерального инспектората Пентагона.

В документе военные также «пожаловались», что Россия, заявляя о фактическом разгроме ИГ, призывала США и их союзников покинуть Сирию.

«В этой связи не исключено, что в предстоящем году на силы коалиции будет оказываться повышенное давление по дипломатическим и военным каналам с целью добиться их ухода из Сирии», — приводит RT сообщение Пентагона.

Помимо этого, минобороны США написало об «опасных маневрах» российских самолетов вблизи американских, из-за чего «нарастал риск непреднамеренных перестрелок».

«Российское военное присутствие в Сирии продолжило осложнять проведение операций против ИГ. Российские самолеты, как и прежде, совершали опасные маневры вблизи американских», — отмечается в документе.

При этом именно самолеты США неоднократно создавали опасные ситуации в небе Сирии.

Так, в декабре 2017 года истребитель F-22 Raptor американских ВВС имитировал атаку на боевые самолеты России, но в Пентагоне ситуацию назвали «ординарной и не опасной».

В отчете генерального инспектората американского военного ведомства также подчеркивается «вклад США» в разрешение сирийского кризиса и борьбу с террористами. В 2018 году военные США планируют потратить на тренировку и оборудование для своих союзников в Ираке и Сирии $1,8 млрд.

Кроме того, Вашингтон намерен оставить в этих двух странах не менее 5765 военных.