Пушков увидел в выступлении Порошенко в Мюнхене причины для его отставки

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал неудачное выступление президента Украины Петра Порошенко на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Даже немецкие СМИ, всегда стоящие на стороне Киева, пишут о «печальном эффекте» выступления Порошенко в Мюнхене. «Дребезжащая» критика России уже не пользуется прежним спросом: ее и так перебор. А другой песни у Порошенко нет. Пора в отставку», –– написал Пушков в своем аккаунте в Twitter.

20 февраля журналист немецкого издания Die Zeit Михаэль Туманн заявил, что своей речью с очередными обвинениями в адрес России в Мюнхене Порошенко выставил себя в невыгодном свете.

«Он произнес очередную дребезжащую обвинительную речь в адрес России», — написал обозреватель, ответив, что большого числа желающих послушать Порошенко не нашлось, и он выступал в полупустом зале.

Накануне СМИ опубликовали видео, на котором украинский лидер выглядит явно пьяным. По данным СМИ, после выступления в Мюнхене Порошенко пребывал в алкогольном опьянении.