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Певицу Приходько обманом сняли в предвыборном ролике Порошенко

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Фото: РИА Новости/Дирекция общественных связей ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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Украинская исполнительница Анастасия Приходько заявила, что не давала своего согласия на участие в предвыборном ролике президента Украины Петра Порошенко. Соответствующее видеообращение она разместила на своей странице в Facebook.

«Я не давала согласия принимать участие в предвыборной программе Петра Порошенко. На экраны вышел ролик, где я говорю следующие слова: «Развиваем украинское пространство, украинскую культуру, слушаем украинское. Но этот ролик мы снимали как социальный», — рассказала певица.

Приходько отметила, что увиденное довело ее до слез. По ее словам, ей позвонил министр культуры страны Евгений Нищук и попросил принять участие в съемках имиджевого ролика про Украину. Певица назвала данный поступок «гадким» и потребовала немедленно убрать кусочек со своим участием, передает «Федеральное агентство новостей».

Портал iz.ru писал о том, что журналистам в Мюнхене удалось снять на видео предположительно пьяного Порошенко.

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