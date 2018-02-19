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Около 400 россиян не пустили на Украину с начала 2018 года

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Фото: ТАСС/Сивков Петр
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С начала 2018 года на Украину не пустили на более 2 тыс. человек, в том числе 393 россиян. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

«С начала года сотрудники Госпогранслужбы не пропустили на Украину 2118 иностранцев, из них 393 россиянина, 65 иностранцев, которые пересекли линию разграничения с временно оккупированными территориями с нарушениями, 472 потенциальных незаконных мигранта», — сказано в сообщении.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении биометрического контроля на границах страны 1 сентября 2017 года. На пропускных пунктах система в полном объеме заработала с 2018 года. В январе контроль прошли около 15,5 тыс. россиян, а в общей сложности — более 22,5 тыс. человек.

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