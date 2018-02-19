РФ призвала США прекратить поддержку «пещерного национализма» на Украине

Российская сторона ожидает от США прекращения поддержки «пещерного национализма» на Украине и в других странах Восточной Европы. Об этом после нападения на здание Россотрудничества в Киеве заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.

«Ожидаем от вашингтонских официальных лиц прекращения практик поддержки пещерного национализма. Не только на Украине. Но и в других странах Восточной Европы. Это, как показывают события в Киеве, чревато погромами, эскалацией проявлений ксенофобии и экстремизма», — говорится в сообщении дипмиссии.

Как ранее сообщал портал iz.ru, в субботу на здание Россотрудничества было совершено нападение. Погром во внутренних помещениях и надругательство над флагом России устроили представители запрещенного в РФ «Правого сектора».

В воскресенье сотни сторонников националистических организаций вышли на акцию в центре Киева, которая была приурочена к годовщине Майдана. Радикалы напали на здания Сбербанка России, Альфа-банка и Россотрудничества.