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Грызлов прокомментировал принятие закона о реинтеграции Донбасса

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Подписанный президентом Украины Петром Порошенко закон о реинтеграции Донбасса подтверждает, что Киев не отказывается от попытки военного решения конфликта, заявил постпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации Борис Грызлов.

«Альтернативы Минским соглашениям не существует. В сложившейся ситуации важно сохранить здравый смысл и продолжить работу в минском формате», — цитирует Грызлова «РИА Новости».

Грызлов также отметил необходимость предпринять «реальные шаги, направленные на политическое урегулирование». В том числе обеспечить введение закона Украины об особом статусе Донбасса по формуле экс-главы МИД ФРГ, президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, провести амнистии для участников конфликта и снять транспортно-экономическую блокаду Донбасса. 

Ранее 21 февраля в Кремле заявили об опасениях, что данный закон может спровоцировать «горячие головы» в Киеве на возвращение к силовому варианту решения конфликта.

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