Грызлов объяснил несостоятельность закона о реинтеграции Донбасса

Принятием закона о реинтеграции Донбасса Киев послал ему сигнал готовиться к обороне, так как делает ставку на военное подавление, сам закон при этом несостоятелен и не только фиксирует отсутствие у киевских властей способности договариваться, но и демонстрирует отказ Украины от политических обязательств, заявил постпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов.

«В законе нет упоминания Минских соглашений, как и гарантий их выполнения Киевом. Фактически выбран путь, противоположный мирному политическому разрешению конфликта, навязанный «партией войны» и приветствуемый президентом Украины», — заявил Грызлов журналистам в Минске после встречи контактной группы.

Российский постпред обратил внимание, что поведение Киева не дает представления о том, как он намерен выполнять свои обязательства в политическом плане, закрепленные комплексом мер и одобренные резолюцией СБ ООН, контактной группой и «нормандским форматом».

По словам Грызлова, вместо снятия блокады с Донбасса Киев делает ставку на военное подавление. Фактически это является сигналом Донбассу готовиться к обороне.

Постпред сообщил, что контактная группа предложила объявить с 5 марта весеннее перемирие в Донбассе, принимая во внимание итоги новогоднего перемирия, которое позволило снизить число нарушений режима прекращения огня.

Касаясь вопроса обмена пленными, Грызлов сообщил, что делегация РФ поставила в контактной группе вопрос о скорейшем завершении передачи людей между сторонами по формуле «всех на всех». Украине было заявлено требование прекратить выстраивание искусственных препятствий для этого.

Грызлов отметил, что участники переговоров будут «ходить по кругу», если не перейдут к запуску политического процесса, который должен включать предоставление Донбассу особого статуса по формуле, предложенной экс-министром иностранных дел ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, предоставление амнистии, снятие блокады Донбасса, а также восстановление экономических связей.