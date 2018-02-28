Совфед призвал Европарламент осудить закон о реинтеграции Донбасса

Совет Федерации РФ в принятом в среду заявлении призвал Европарламент, ОБСЕ и ПАСЕ осудить принятый Киевом закон о реинтеграции Донбасса как подрывающий Минские соглашения и потребовать от украинских властей соблюдения договоренностей.

В документе закон характеризуется как проявление политики, «угрожающей европейской безопасности и стабильности». Сенаторы указали, что принятием этого закона власти Украины пытаются «развязать себе руки для применения вооруженных сил против своих граждан».

Сенаторы подчеркнули, что политика поощрения со стороны Запада силового решения украинскими властями «проблемы Донбасса» во многом «способствовала нынешнему тупику во внутриукраинском урегулировании», — передает «РИА Новости».

Как писал портал iz.ru, закон о реинтеграции Донбасса вступил в силу 24 февраля. Документ закрепляет за территориями самопровозглашенных ДНР и ЛНР статус «временно оккупированных» и допускает введение военного положения на юго-востоке Украины. При этом в тексте не упоминаются Минские соглашения.

В тексте закона Россия названа «страной-агрессором». Россия неоднократно заявляла о своей непричастности к событиям в Донбассе и заинтересованности в преодолении Украиной политического и экономического кризиса.

В Совфеде ранее рассказали о потенциальных последствиях принятия закона о реинтеграции Донбасса. Первый зампред комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров считает, что вступление в силу украинского закона о реинтеграции Донбасса может иметь плачевные последствия для всей Европы.