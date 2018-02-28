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Совфед призвал Европарламент осудить закон о реинтеграции Донбасса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Совет Федерации РФ в принятом в среду заявлении призвал Европарламент, ОБСЕ и ПАСЕ осудить принятый Киевом закон о реинтеграции Донбасса как подрывающий Минские соглашения и потребовать от украинских властей соблюдения договоренностей.

В документе закон характеризуется как проявление политики, «угрожающей европейской безопасности и стабильности». Сенаторы указали, что принятием этого закона власти Украины пытаются «развязать себе руки для применения вооруженных сил против своих граждан». 

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Для чего Киеву понадобился закон о реинтеграции Донбасса 

Сенаторы подчеркнули, что политика поощрения со стороны Запада силового решения украинскими властями «проблемы Донбасса» во многом «способствовала нынешнему тупику во внутриукраинском урегулировании», — передает «РИА Новости»

Как писал портал iz.ru, закон о реинтеграции Донбасса вступил в силу 24 февраля. Документ закрепляет за территориями самопровозглашенных ДНР и ЛНР статус «временно оккупированных» и допускает введение военного положения на юго-востоке Украины. При этом в тексте не упоминаются Минские соглашения. 

В тексте закона Россия названа «страной-агрессором». Россия неоднократно заявляла о своей непричастности к событиям в Донбассе и заинтересованности в преодолении Украиной политического и экономического кризиса. 

В Совфеде ранее рассказали о потенциальных последствиях принятия закона о реинтеграции Донбасса. Первый зампред комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров считает, что вступление в силу украинского закона о реинтеграции Донбасса может иметь плачевные последствия для всей Европы.

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