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Очередное перемирие вступает в силу в Донбассе

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Фото: РИА Новости/Дэн Леви
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Очередное перемирие вступило в силу в Донбассе 5 марта в 1:00 по московскому времени. Согласно ранее достигнутым договоренностям, сторонам конфликта запрещается размещать тяжелые вооружения в населенных пунктах.

Телеканал «Звезда» сообщает, что полномочный представитель РФ в контактной группе Борис Грызлов подчеркнул, что речь идет «о всеобъемлющем, устойчивом и бессрочном прекращении огня», оно запрещает любые наступательные и разведывательные операции, обстрел зданий и сооружений.

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«По состоянию на 1:00 мск (00:00 по Киеву) соблюдается полное перемирие», — сообщили в народной милиции самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР).

В минувшем году Украина, ДНР и ЛНР заключали «хлебное», «школьное» и «новогоднее» перемирия, но к деэскалации конфликта принятые меры не привели. Киев и руководство народных республик регулярно обвиняли друг друга в провокациях и обстрелах, напоминает «Федеральное агентство новостей».

Накануне в вооруженных силах Украины (ВСУ) подтвердили готовность к выполнению договоренностей о соблюдении перемирия в Донбассе, которое вступает в силу 5 марта.

Приказ о строгом соблюдении перемирия с 5 марта издан и в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике (ДНР). Сообщается, что командование ополченцев довело его до всех подразделений по всей линии соприкосновения сторон на востоке Украины.

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