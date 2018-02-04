В ДНР и ЛНР назвали число нарушений перемирия украинскими силовиками

Украинские силовики 18 раз за сутки нарушили режим прекращения огня, заявили в воскресенье в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой Народной Республики.

«За прошедшие сутки ВС Украины 18 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы семи населенных пунктов республики», — сказал представитель оперативного командования ДНР. Он добавил, что огонь вели из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

Еще об одном случае обстрела со стороны украинских силовиков сообщили в ЛНР (самопровозглашенная Луганская Народная Республика). «Обстрелам подверглись позиции народной милиции ЛНР в районе населенного пункта Нижнее Лозовое», — цитирует представителя народной милиции Луганскинформцентр.

Как ранее писал портал iz.ru, вечером в четверг, 1 февраля, неизвестные обстреляли из гранатомета здание минобороны ДНР. Власти республики квалифицировали инцидент как теракт. При обстреле никто не пострадал.