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Опубликовано видео с места обстрела здания минобороны ДНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Телеканал РЕН ТВ публикует видеокадры с места обстрела здания минобороны самопровозглашенной ДНР.

На кадрах видно разрушенное здание, возле которого лежат осколки разбитого стекла. Представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин квалифицировал случившееся как теракт.

 

 

Как сообщал портал iz.ru, неизвестные в четверг совершили покушение на министра обороны ДНР, обстреляв здание военного ведомства. Министр обороны республики Владимир Кононов сообщил, что стрельба велась из гранатомета. В результате обстрела никто не пострадал.

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