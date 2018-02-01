Опубликовано видео с места обстрела здания минобороны ДНР
Телеканал РЕН ТВ публикует видеокадры с места обстрела здания минобороны самопровозглашенной ДНР.
На кадрах видно разрушенное здание, возле которого лежат осколки разбитого стекла. Представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин квалифицировал случившееся как теракт.
Фото с места обстрела Минобороны ДНР. Тубус от граника диверсанты бросили тут же. pic.twitter.com/15kgDFUvzZ— Александр Коц (@sashakots) 1 февраля 2018 г.
Как сообщал портал iz.ru, неизвестные в четверг совершили покушение на министра обороны ДНР, обстреляв здание военного ведомства. Министр обороны республики Владимир Кононов сообщил, что стрельба велась из гранатомета. В результате обстрела никто не пострадал.