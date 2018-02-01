Опубликовано видео с места обстрела здания минобороны ДНР

Телеканал РЕН ТВ публикует видеокадры с места обстрела здания минобороны самопровозглашенной ДНР.

На кадрах видно разрушенное здание, возле которого лежат осколки разбитого стекла. Представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин квалифицировал случившееся как теракт.

Фото с места обстрела Минобороны ДНР. Тубус от граника диверсанты бросили тут же. pic.twitter.com/15kgDFUvzZ — Александр Коц (@sashakots) 1 февраля 2018 г.

Как сообщал портал iz.ru, неизвестные в четверг совершили покушение на министра обороны ДНР, обстреляв здание военного ведомства. Министр обороны республики Владимир Кононов сообщил, что стрельба велась из гранатомета. В результате обстрела никто не пострадал.