При обстреле здания Минобороны ДНР никто не пострадал
Пострадавших при обстреле здания Минобороны самопровозглашенной ДНР нет. Об этом сообщил министр обороны республики Владимир Кононов.
«Ни один человек из министерства не пострадал», — приводит слова Кононова «РИА Новости».
Кононов добавил, что стрельба велась из гранатомета.
Фото с места обстрела Минобороны ДНР. Тубус от граника диверсанты бросили тут же. pic.twitter.com/15kgDFUvzZ— Александр Коц (@sashakots) 1 февраля 2018 г.
Как сообщал портал iz.ru, неизвестные в четверг совершили покушение на министра обороны ДНР, обстреляв здание военного ведомства. Власти республики назвали случившееся терактом.