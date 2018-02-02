В ДНР не исключили причастность Украины к обстрелу здания минобороны

К обстрелу здания минобороны провозглашенной Донецкой народной республики могут быть причастны спецслужбы Украины. С таким заявлением выступил глава оборонного ведомства ДНР Владимир Конов.

«Думаю, что это скорее всего СБУ (Служба безопасности Украины) и ГУР (Главное управление разведки) Украины, которые забросили сюда диверсионщиков», — приводит «РИА Новости» слова Конова.

Как писал портал iz.ru, вечером в четверг, 1 февраля, неизвестные обстреляли из гранатомета здание минобороны ДНР. Власти республики квалифицировали инцидент как теракт. При обстреле никто не пострадал.