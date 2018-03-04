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Минобороны Украины подтвердило готовность соблюдать перемирие в Донбассе

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Вооруженные силы Украины полностью готовы к выполнению договоренностей о соблюдении перемирия в Донбассе, которое вступает в силу в понедельник, 5 марта. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны страны.

Согласно сообщению, подразделения ВСУ в районе проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях готовы к выполнению необходимых мероприятий по внедрению и поддержанию прекращения огня.

Ранее портал iz.ru сообщал, что приказ о строгом соблюдении перемирия с 5 марта издан в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике (ДНР). Командование ополченцев довело его до всех подразделений по всей линии соприкосновения сторон на востоке Украины.

Напомним, контактная группа по Украине приняла совместное заявление о перемирии в Донбассе с 5 марта. В переговорах участвовали представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

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