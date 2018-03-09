Протестующие в центре Киева ждут Порошенко

В центре украинской столицы митингующие прорвались к памятнику поэту Тарасу Шевченко, где ждут президента страны Петра Порошенко. Протестующие намерены помешать главе государства возложить цветы.

Митинг у парка Шевченко против действующей власти проходит с утра пятницу, 9 марта, в день рождения украинского поэта, передает «РИА Новости». Уточняется, что полиция не успела помешать протестующим, прорвавшимся внутрь парка.

По периметру парк имени Шевченко оцеплен бойцами Нацгвардии, ситуация пока спокойная.

Накануне стало известно, что в Виннице двое участников военной операции в Донбассе Вильгельм Крой и Виктор Хомяк вернули президенту Украины Петру Порошенко медали за участие в боевых действиях. В начале марта полиция разогнала палаточный городок протестующих у стен Верховной рады.