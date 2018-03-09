Прямой эфир

Протестующие в центре Киева ждут Порошенко

0
Фото: TASS/Zuma/Str
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В центре украинской столицы митингующие прорвались к памятнику поэту Тарасу Шевченко, где ждут президента страны Петра Порошенко. Протестующие намерены помешать главе государства возложить цветы.

Киев на марше
Очередная акция за отставку Петра Порошенко собрала тысячи протестующих в центре украинской столицы

Митинг у парка Шевченко против действующей власти проходит с утра пятницу, 9 марта, в день рождения украинского поэта, передает «РИА Новости». Уточняется, что полиция не успела помешать протестующим, прорвавшимся внутрь парка.

По периметру парк имени Шевченко оцеплен бойцами Нацгвардии, ситуация пока спокойная.

Накануне стало известно, что в Виннице двое участников военной операции в Донбассе Вильгельм Крой и Виктор Хомяк вернули президенту Украины Петру Порошенко медали за участие в боевых действиях. В начале марта полиция разогнала палаточный городок протестующих у стен Верховной рады.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Саакашвили обвинил Порошенко в попытках нейтрализовать марш 18 марта
Охранник дома Порошенко покончил с собой на посту

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017