Саакашвили обвинил Порошенко в попытках нейтрализовать марш 18 марта

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили обвинил администрация президента Украины Петра Порошенко нейтрализовать мирный марш его сторонников 18 марта. Об этом политик написал в четверг, 8 марта, в Facebook.

«Мои источники сообщают, что в АП (администрации президента) был создан штаб по нейтрализации Марша 18-го. В числе прочего они планируют параллельные мероприятия на Крещатике», – цитирует «РИА Новости» Саакашвили.

Марш был запланирован в ответ на разгон палаточного городка у Верховной Рады 3 марта, в результате которого пострадали 13 человек и задержаны еще 111. В партии Саакашвили «Движение новых сил» заявили, что палаточный городок был законен, поскольку еще 17 октября прошлого года была подана заявка на проведение бессрочного митинга у здания Верховной рады.

Цель мирного марша 18 марта — отставка президента Петра Порошенко, главы МВД Арсена Авакова и генпрокурора Юрия Луценко. По мнению Саакашвили, необходимо добиться проведения досрочных выборов в стране.