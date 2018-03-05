Саакашвили решил «вернуться во власть» в Грузии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обратился из Нидерландов к однопартийцам грузинского «Единого национального движения» (ЕНД) с призывом начать переговоры с оппозиционными партиями для выдвижения единого кандидата на выборах президента страны, которые состоятся в октябре.

Саакашвили отметил в ходе видеообращения, которое тиражируют грузинские СМИ, что оппозиционеры «должны выиграть президентские выборы».

«Мы должны вернуться во власть уже в 2018 году. Как мы это сделаем? Мы должны выиграть президентские выборы и на этом фоне обрушить правление Иванишвили (экс-премьера Бидзину Иванишвили оппозиция считает реальным правителем Грузии. — Ред.), обрушить его феодальный двор», — заявил он.

Выборы президента Грузии состоятся осенью 2018 года, о желании участвовать в избирательной гонке уже заявили глава государства Георгий Маргвелашвили, а также оппозиционеры Нино Бурджанадзе и Шалва Нателашвили.

5 января Саакашвили был приговорен на родине к трем годам лишения свободы за сокращение тюремного срока обвиненным в убийстве банкира Сандро Гиргвлиани полицейским.

Бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили 12 февраля выслали из Украины в Польшу. По словам политика, украинские полицейские заставили его сесть в самолет, применив грубую силу.

Адвокат Саакашвили после его депортации подал заявление о похищении своего подзащитного. Похищением называл действия украинских силовиков и сам политик. Саакашвили из Польши отправился в Нидерланды, где получил удостоверение личности и право жить и работать на территории Евросоюза.