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Саакашвили сравнил Порошенко с Януковичем

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Фото: REUTERS/Kacper Pempel
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Лидер «Движения новых сил» Михаил Саакашвили отреагировал на разгон киевской полицией палаточного городка своих сторонников у Верховной рады. Политик разместил в Facebook ответное видеообращение.

По его мнению, всё происшедшее продемонстрировало, что «власть на Украине реально не поменялась с 2014 года». «Становится понятно, что после майдана украинский народ был обманут», — подчеркнул Саакашвили.

По его мнению, власть Порошенко сейчас даже более слаба, чем власть Виктора Януковича перед майданом 2014 года. «У них нет стойкости, как у того же Януковича, и нет никакой поддержки в регионах», — заявил оппозиционер.   

В таких условиях он призвал сторонников «объединиться как никогда и добить эту власть, эту барыжную клику». 

«Внутренние враги крадут у нас всё — нашу свободу! Они пытались поставить на колени ветеранов», — сказал Саакашвили в своем обращении.

По выражению Саакашвили, «у нас есть энтузиазм, чистые руки и хорошие намерения — мы знаем, как сделать нашу страну лучше». «И главное — мы на правильной стороне истории», — добавил он.

«Пройдет от нескольких недель до нескольких месяцев, и всё поменяется: народ победит, не может не победить!», — подытожил Саакашвили.

Политик записал свое обращение на улице Амстердама. Он обратился к сторонникам на русском языке.

Как писал iz.ru, ранее Михаил Саакашвили призвал провести 18 марта всеукраинский марш против действующего президента Петра Порошенко и его сторонников.

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