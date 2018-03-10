В МВД Украины рассказали об операции против главы «Офицерского корпуса»

Спецоперация по разоблачению главы Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана длилась не менее девяти месяцев. Об этом заявил пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко.

«Это реально хорошая, многомесячная, девять или даже десять месяцев длилась эта спецоперация, оперативная разработка этого и ряда других лиц Службой безопасности во взаимодействии с военными», - сказал Шевченко в эфире телеканала «112 Украина».

Пресс-секретарь назвал операцию «убедительной» и «достойной», а предъявленные Рубану обвинения – обоснованными.

«Для меня является достаточным объем информации, предоставленный СБУ, чтобы считать более чем обоснованным подозрение Рубану», - заключил Шевченко.

Владимир Рубан был задержан 9 марта при попытке въехать из ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Его подозревают в подготовке терактов и незаконном хранении оружия. СБУ обвинила его в подготовке покушения на президента Украины Петра Порошенко и первых лиц государства.

По решению суда Рубан арестован на два месяца. Сам глава «Офицерского корпуса» все обвинения отрицает.

Позже в СБУ заявили, что к планируемым Рубаном терактам причастны также глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Захарченко и министр доходов и сборов республики Александр Тимофеев.