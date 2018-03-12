СБУ проводит масштабные обыски у «пособников России»

Служба безопасности Украины (СБУ) приступила к масштабным обыскам в организациях, которые являются «пособниками России в проведении антиукраинских акций». Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская на своей странице в Facebook.

По ее словам, силовики проводят свыше 25 обысков в различных регионах страны. В ходе проверок были изъяты материалы пропагандистского характера, оружие, взрывчатка и «иные доказательства».

Гитлянская отметила, что среди тех, у кого проводились обыски, есть люди, причастные к журналистской деятельности. Подробности масштабных обысков СБУ планирует обнародовать по результатам всех процессуальных действий.