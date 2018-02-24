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СБУ обвинила спецслужбы РФ в попытке взорвать ракетный крейсер «Украина»

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Фото: ТАСС/Сергей Петросян
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Спецслужбы Российской Федерации пытались взорвать ракетный крейсер «Украина», законсервированный с 1996 года, заявила Служба безопасности Украины (СБУ).

Диверсию в городе Николаеве, где дислоцирован крейсер, якобы должен был осуществить гражданин РФ Давид Пономарев, заявил заместитель главы СУБ Виктор Кононенко, передает «РИА Новости».

Кононенко отметил, что Пономарев планировал осуществить подрыв крейсера в 2015 году в День Конституции Украины. Предполагалось, что подрыв крейсера запугает местное население, сказал замглавы СБУ.

Около года назад президент Украины Петр Порошенко подписал указ о демилитаризации крейсера «Украина», 33 года простаивающего на судостроительном заводе имени 61 коммунара в Николаеве. Порошенко также распорядился продать крейсер.

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