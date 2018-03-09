Прямой эфир

В «Украинском выборе» назвали дезинформацией попытки связать Рубана с движением

0
Фото: ТАСС/Михаил Соколов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Всеукраинское общественное движение «Украинский выбор - Право народа» отвергло попытки связать его с обвиненным в терроризме руководителем Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном. Об этом заявил зампред движения народный депутат Украины Василий Нимченко в пятницу, 9 марта.

«Его (Рубана – ред.) будут связывать с «Украинским выбором», его будут связывать с Виктором Медведчуком - там ничего нет, я больше чем уверен, что пошла дезинформация», – цитирует Нимченко ТАСС.

Он добавил, что политические оппоненты хотят дискредитировать перед СБУ миротворческую деятельность «Украинского Выбора».

Накануне Рубан был задержан СБУ на КПП «Майорск» при попытке ввезти с неподконтрольной Киеву территории Донбасса арсенал оружия в мебели переселенцев.

По данным СБУ глава Центра освобождения пленных планировал покушение на Порошенко, главу МВД Арсена Авакова и секретаря СНБО Александра Турчинова.

Рубан отрицает эти обвинения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Главу центра освобождения пленных Рубана задержали на Украине
Глава Центра освобождения пленных Рубан внесен в базу сайта «Миротворец»

 

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017