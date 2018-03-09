В «Украинском выборе» назвали дезинформацией попытки связать Рубана с движением

Всеукраинское общественное движение «Украинский выбор - Право народа» отвергло попытки связать его с обвиненным в терроризме руководителем Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном. Об этом заявил зампред движения народный депутат Украины Василий Нимченко в пятницу, 9 марта.

«Его (Рубана – ред.) будут связывать с «Украинским выбором», его будут связывать с Виктором Медведчуком - там ничего нет, я больше чем уверен, что пошла дезинформация», – цитирует Нимченко ТАСС.

Он добавил, что политические оппоненты хотят дискредитировать перед СБУ миротворческую деятельность «Украинского Выбора».

Накануне Рубан был задержан СБУ на КПП «Майорск» при попытке ввезти с неподконтрольной Киеву территории Донбасса арсенал оружия в мебели переселенцев.

По данным СБУ глава Центра освобождения пленных планировал покушение на Порошенко, главу МВД Арсена Авакова и секретаря СНБО Александра Турчинова.

Рубан отрицает эти обвинения.