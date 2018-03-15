Прямой эфир

Генпрокурор Украины потребовал задержания и ареста Савченко

0
Фото: РИА Новости
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Генпрокурор Украины Юрий Луценко внес в Верховную раду представление о снятии неприкосновенности с Надежды Савченко для ее задержания и ареста.

«Документы по Савченко поданы в Верховную раду» — сообщила в Twitter пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

 

Накануне генпрокурор обвинил Надежду Савченко в подготовке теракта в стенах Верховной рады Украины.

В марте 2016 года Надежда Савченко осуждена в России на 22 года за причастность к убийству российских журналистов в Донбассе. В конце мая того же года она помилована президентом России и вернулась на Украину. После возвращения бывшая летчица стала внефракционным депутатом Верховной рады и заявляла о готовности стать президентом страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СБ Украины вызвала на допрос Надежду Савченко по делу Рубана
Савченко высмеяли в Сети за странное поведение на заседании в раде

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017