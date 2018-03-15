Генпрокурор Украины потребовал задержания и ареста Савченко

Генпрокурор Украины Юрий Луценко внес в Верховную раду представление о снятии неприкосновенности с Надежды Савченко для ее задержания и ареста.

«Документы по Савченко поданы в Верховную раду» — сообщила в Twitter пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Документи по Савченко подані до ВР pic.twitter.com/1WyQdKYkxa — Лариса Сарган (@SarganLarysa) 15 марта 2018 г.

Накануне генпрокурор обвинил Надежду Савченко в подготовке теракта в стенах Верховной рады Украины.

В марте 2016 года Надежда Савченко осуждена в России на 22 года за причастность к убийству российских журналистов в Донбассе. В конце мая того же года она помилована президентом России и вернулась на Украину. После возвращения бывшая летчица стала внефракционным депутатом Верховной рады и заявляла о готовности стать президентом страны.