СМИ сообщили о принесенных Савченко в раду трех гранатах и пистолете

Депутат Надежда Савченко принесла в Верховную раду Украины три гранаты и пистолет. Об этом в четверг сообщают местные СМИ.

Представители «Народного фронта» вывели Савченко из сессионного зала. Этот факт подтвердила представитель президента страны Петра Порошенко в парламенте Ирина Луценко, передает НСН.

Ранее в четверг генпрокуратура Украина внесла в Верховную раду представление на арест Надежды Савченко, которую подозревают в подготовке теракта в парламенте.

Савченко в ответ обвинила спикера рады Андрея Парубия в том, что он лично командовал снайперами в гостинице «Украина» во время событий на майдане в феврале 2014 года. По словам депутата, тогда же генпрокурор Юрий Луценко призывал к свержению власти и обещал выдать людям оружие.

Позже Савченко извинилась перед Андреем Парубием, заявив, что она имела в виду главу комитета рады по вопросам нацбезопасности и обороны Сергея Пашинского.