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Героя Украины Надежду Савченко причислили к изменникам родины

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Фото: РИА Новости
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Народный депутат Верховной рады Надежда Савченко внесена в базу данных скандального украинского сайта «Миротворец». Ее охарактеризовали как «изменника родины».

На сайте указывается, что Савченко принимала участие в подготовке террористических актов и государственного переворота. Кроме того, в сообщении говорится, что депутат сотрудничала с «пророссийскими террористическими организациями».

Ранее генпрокуратура Украины обвинила Савченко в подготовке в стране военного переворота, целью которого было свержение президента Петра Порошенко. Надзорное ведомство обратилось в Верховную раду с просьбой снять с депутата неприкосновенность.

Надежде Савченко было присвоено звание Героя Украины 2 марта 2015 года с формулировкой «за несокрушимость воли, гражданское мужество, жертвенное служение украинскому народу».

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