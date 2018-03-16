Героя Украины Надежду Савченко причислили к изменникам родины

Народный депутат Верховной рады Надежда Савченко внесена в базу данных скандального украинского сайта «Миротворец». Ее охарактеризовали как «изменника родины».

На сайте указывается, что Савченко принимала участие в подготовке террористических актов и государственного переворота. Кроме того, в сообщении говорится, что депутат сотрудничала с «пророссийскими террористическими организациями».

Ранее генпрокуратура Украины обвинила Савченко в подготовке в стране военного переворота, целью которого было свержение президента Петра Порошенко. Надзорное ведомство обратилось в Верховную раду с просьбой снять с депутата неприкосновенность.

Надежде Савченко было присвоено звание Героя Украины 2 марта 2015 года с формулировкой «за несокрушимость воли, гражданское мужество, жертвенное служение украинскому народу».