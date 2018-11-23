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В Крыму сравнили Украину с моськой из басни Крылова

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Фото: facebook.com/ВМС ЗС України
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Украина проведением учений в Азовском море пыталась спровоцировать Россию на ответные действия. Такую точку зрения высказал вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс.

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«Мне представляется, что они в очередной раз хотят доказать свою состоятельность в части боевой готовности, обеспечения войск и их способности решать какие-то более или менее сложные задачи», — приводит телеканал RT слова Фикса.

Парламентарий отметил, что действия Украины напомнили ему басню Ивана Крылова «Слон и Моська». «Разве может слон отвлекаться на какие-то действия моськи?» — указал Фикс.

Он добавил, что Украина занимается «показательными действиями» и не решится на реальные. По мнению Фикса, украинские политики могут лишь «помахать кулачками и не более того».

23 ноября пресс-служба так называемой операции объединенных сил в Донбассе сообщила, что украинские военные провели учения в Азовском море. Подразделения группировки «Восток» отработали обстрел десантных кораблей противника.

Ситуация в Азово-Керченском регионе обострилась в марте 2018 года после захвата украинскими пограничниками крымского судна «Норд» с 10 членами экипажа на борту. У моряков изъяли документы и запретили покидать пристань в Бердянске, а само судно намеревались продать на аукционе. 29 октября рыбаков обменяли на семерых украинских моряков с задержанного Россией судна ЯМК-0041. Капитан «Норда» всё еще находится на Украине.

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