Украинские военные провели учения на побережье Азовского моря
Украинские военные провели учения на побережье Азовского моря, условной целью которых была отработка обстрела десантных кораблей противника. Об этом 23 ноября сообщила пресс-служба так называемой операции объединенных сил в Донбассе.
«Подразделения оперативно-тактической группировки «Восток» во время напряженных учений продемонстрировали, как уничтожать вражеские десантные корабли и защищать морское побережье», — цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.
Отмечается, что украинские военные в том числе минировали побережье и обстреливали условного противника с использованием реактивной системы залпового огня «Ураган».
Ситуация в Азово-Керченском регионе обострилась в марте 2018 года после захвата украинскими пограничниками крымского судна «Норд» с 10 членами экипажа на борту. У моряков изъяли документы и запретили покидать пристань в Бердянске, а само судно намеревались продать на аукционе. 29 октября рыбаков обменяли на семерых украинских моряков с задержанного Россией судна ЯМК-0041.
Москва назвала действия Киева морским терроризмом и усилила пограничные досмотры в своей части Азовского моря в соответствии с международным морским правом. В ответ украинские пограничники обвинили Россию в проведении жесткой политики задержания и осмотра судов. Киев заявил о намерении создать военно-морскую базу в этом регионе и перебросил туда два бронекатера, морской буксир и поисково-спасательное судно.