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Украинские военные провели учения на побережье Азовского моря

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Украинские военные провели учения на побережье Азовского моря, условной целью которых была отработка обстрела десантных кораблей противника. Об этом 23 ноября сообщила пресс-служба так называемой операции объединенных сил в Донбассе. 

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«Подразделения оперативно-тактической группировки «Восток» во время напряженных учений продемонстрировали, как уничтожать вражеские десантные корабли и защищать морское побережье», — цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

Отмечается, что украинские военные в том числе минировали побережье и обстреливали условного противника с использованием реактивной системы залпового огня «Ураган». 

Ситуация в Азово-Керченском регионе обострилась в марте 2018 года после захвата украинскими пограничниками крымского судна «Норд» с 10 членами экипажа на борту. У моряков изъяли документы и запретили покидать пристань в Бердянске, а само судно намеревались продать на аукционе. 29 октября рыбаков обменяли на семерых украинских моряков с задержанного Россией судна ЯМК-0041.

Москва назвала действия Киева морским терроризмом и усилила пограничные досмотры в своей части Азовского моря в соответствии с международным морским правом. В ответ украинские пограничники обвинили Россию в проведении жесткой политики задержания и осмотра судов. Киев заявил о намерении создать военно-морскую базу в этом регионе и перебросил туда два бронекатера, морской буксир и поисково-спасательное судно.

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