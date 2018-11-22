Захарова прокомментировала заявление Могерини по ситуации в Азовском море

Москва надеется на ответственность и транспарентность действий Евросоюза, который ранее объявил о своих планах в связи с ситуацией вокруг Азовского моря. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Исходим из того что действия ЕС будут носить ответственный, транспарантный характер, соответствовать нормам международного права, принципам европейской безопасности и учитывать статус Азовского моря и сложившиеся в регионе реалии», — цитирует ее ТАСС.

Ранее, 19 ноября, глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что ЕС в ближайшее время может рассмотреть «конкретные меры» в связи с ситуацией в Азовском море. По ее словам, Брюссель ожидает от России, что проверки судов пограничниками прекратятся.

«Что касается озвученных госпожой Могерини планов разработать некие конкретные меры по поддержке «затронутых регионов Украины», нам о намерениях Еврокомиссии на этот счет ничего не известно», — отметила Захарова.

Власти Украины постепенно наращивают силы в Азовском море. Ситуация обострилась в марте 2018 года после захвата украинскими пограничниками крымского судна «Норд» с 10 членами экипажа на борту. У моряков изъяли документы и запретили покидать пристань в Бердянске, а само судно намеревались продать на аукционе. 29 октября рыбаков обменяли на семерых украинских моряков с задержанного Россией судна ЯМК-0041.

Москва назвала действия Киева морским терроризмом и усилила пограничные досмотры в своей части Азовского моря в соответствии с международным морским правом. В ответ украинские пограничники обвинили Россию в проведении жесткой политики задержания и осмотра судов. Киев заявил о намерении создать военно-морскую базу в этом регионе и перебросил туда два бронекатера, морской буксир и поисково-спасательное судно.