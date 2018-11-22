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Захарова прокомментировала заявление Могерини по ситуации в Азовском море

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Москва надеется на ответственность и транспарентность действий Евросоюза, который ранее объявил о своих планах в связи с ситуацией вокруг Азовского моря. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Исходим из того что действия ЕС будут носить ответственный, транспарантный характер, соответствовать нормам международного права, принципам европейской безопасности и учитывать статус Азовского моря и сложившиеся в регионе реалии», — цитирует ее ТАСС.

Ранее, 19 ноября, глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что ЕС в ближайшее время может рассмотреть «конкретные меры» в связи с ситуацией в Азовском море. По ее словам, Брюссель ожидает от России, что проверки судов пограничниками прекратятся.

«Что касается озвученных госпожой Могерини планов разработать некие конкретные меры по поддержке «затронутых регионов Украины», нам о намерениях Еврокомиссии на этот счет ничего не известно», — отметила Захарова.

Власти Украины постепенно наращивают силы в Азовском море. Ситуация обострилась в марте 2018 года после захвата украинскими пограничниками крымского судна «Норд» с 10 членами экипажа на борту. У моряков изъяли документы и запретили покидать пристань в Бердянске, а само судно намеревались продать на аукционе. 29 октября рыбаков обменяли на семерых украинских моряков с задержанного Россией судна ЯМК-0041.

Москва назвала действия Киева морским терроризмом и усилила пограничные досмотры в своей части Азовского моря в соответствии с международным морским правом. В ответ украинские пограничники обвинили Россию в проведении жесткой политики задержания и осмотра судов. Киев заявил о намерении создать военно-морскую базу в этом регионе и перебросил туда два бронекатера, морской буксир и поисково-спасательное судно.

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