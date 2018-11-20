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Сенатор призвал ЕС не лезть в дела России после угроз по Азовскому морю

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал некорректным заявление главы европейской дипломатии Федерики Могерини, которая 19 ноября пригрозила рассмотреть конкретные меры в отношении Москвы в связи с ситуацией в Азовском море. По словам Могерини, задержание судов влияет не только на украинскую экономику, но и на суда, идущие под европейскими флагами.

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«Россия — не член ЕС, и нам эти замечания не нужны. Насколько мне известно, и Украина не член Евросоюза. При этом Азовское море является внутренним морем двух этих государств. Непонятно, с какого бока Европейский союз вмешивается в этот вопрос», — заявил сенатор в беседе с «Известиями».

По его мнению, ЕС позволяет себе выступать с такими заявлениями, потому что «пытается опять ублажить своего главного союзника — американцев».

«Когда суда наши захватывают, это считается между делом. А здесь их сразу заволновало, что cтали устраивать досмотры. Пусть занимаются внутренними проблемами Европейского союза и не лезут в наши дела», — заключил член Совета Федерации и призвал Евросоюз соизмерять свои действия с реальным положением дел.

Ситуация в Азовском море обострилась в марте 2018 года после захвата украинскими пограничниками крымского судна «Норд» с 10 членами экипажа на борту. У моряков изъяли документы и запретили покидать пристань в Бердянске, а само судно намеревались продать на аукционе. 29 октября рыбаков обменяли на семерых украинских моряков с задержанного Россией судна ЯМК-0041. Капитан «Норда» пока остается на территории Украины.

Москва назвала действия Киева морским терроризмом и усилила пограничные досмотры в своей части Азовского моря в соответствии с международным морским правом. В ответ украинские пограничники обвинили Россию в проведении жесткой политики задержания и осмотра судов. Киев заявил о намерении создать военно-морскую базу в этом регионе и перебросил туда два бронекатера, морской буксир и поисково-спасательное судно.

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