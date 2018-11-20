Сенатор призвал ЕС не лезть в дела России после угроз по Азовскому морю
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал некорректным заявление главы европейской дипломатии Федерики Могерини, которая 19 ноября пригрозила рассмотреть конкретные меры в отношении Москвы в связи с ситуацией в Азовском море. По словам Могерини, задержание судов влияет не только на украинскую экономику, но и на суда, идущие под европейскими флагами.
«Россия — не член ЕС, и нам эти замечания не нужны. Насколько мне известно, и Украина не член Евросоюза. При этом Азовское море является внутренним морем двух этих государств. Непонятно, с какого бока Европейский союз вмешивается в этот вопрос», — заявил сенатор в беседе с «Известиями».
По его мнению, ЕС позволяет себе выступать с такими заявлениями, потому что «пытается опять ублажить своего главного союзника — американцев».
«Когда суда наши захватывают, это считается между делом. А здесь их сразу заволновало, что cтали устраивать досмотры. Пусть занимаются внутренними проблемами Европейского союза и не лезут в наши дела», — заключил член Совета Федерации и призвал Евросоюз соизмерять свои действия с реальным положением дел.
Ситуация в Азовском море обострилась в марте 2018 года после захвата украинскими пограничниками крымского судна «Норд» с 10 членами экипажа на борту. У моряков изъяли документы и запретили покидать пристань в Бердянске, а само судно намеревались продать на аукционе. 29 октября рыбаков обменяли на семерых украинских моряков с задержанного Россией судна ЯМК-0041. Капитан «Норда» пока остается на территории Украины.
Москва назвала действия Киева морским терроризмом и усилила пограничные досмотры в своей части Азовского моря в соответствии с международным морским правом. В ответ украинские пограничники обвинили Россию в проведении жесткой политики задержания и осмотра судов. Киев заявил о намерении создать военно-морскую базу в этом регионе и перебросил туда два бронекатера, морской буксир и поисково-спасательное судно.