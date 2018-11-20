Песков переадресовал МИД вопрос о позиции Евросоюза по Азовскому морю

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал МИД вопрос о возможных принятых мерах со стороны Евросоюза (ЕС) по поводу ситуации в Азовском море. Такое заявление он сделал на брифинге во вторник, 20 ноября.

19 ноября глава европейской дипломатии Федерика Могерини пригрозила конкретными мерами в связи с ситуацией в Азовском море. Она также потребовала от России прекратить проверки судов. Кроме Могерини главы внешнеполитических ведомств стран ЕС выразили озабоченность ситуацией, которая якобы наносит ущерб не только украинской экономике, но также кораблям под европейскими флагами.

Ситуация в Азовском море обострилась в марте 2018 года после захвата украинскими пограничниками крымского судна «Норд» с 10 членами экипажа на борту. У моряков изъяли документы и запретили покидать пристань в Бердянске, а само судно намеревались продать на аукционе. 29 октября рыбаков обменяли на семерых украинских моряков с задержанного Россией судна ЯМК-0041. Капитан «Норда» пока остается на территории Украины.

Москва назвала действия Киева морским терроризмом и усилила пограничные досмотры в своей части Азовского моря в соответствии с международным морским правом. В ответ украинские пограничники обвинили Россию в проведении жесткой политики задержания и осмотра судов. Киев заявил о намерении создать военно-морскую базу в этом регионе и перебросил туда два бронекатера, морской буксир и поисково-спасательное судно.