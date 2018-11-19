В ЕС обсудили возможные меры в связи с ситуацией в Азовском море

Евросоюз (ЕС) рассмотрит конкретные меры в связи с ситуацией, сложившейся в Азовском море, сообщила в понедельник, 19 ноября, глава европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам переговоров министров иностранных дел ЕС.

«Мы передали ясное послание нашим собеседникам в России, что мы ожидаем от них, что это (проверки судов. — Ред.) прекратится», — цитирует политика «РИА Новости».

Могерини отметила, что в настоящий момент в ЕС изучают этот вопрос. Главы МИД стран ЕС в ходе обсуждения выразили озабоченность ситуацией в Азовском море, так как происходящее затрагивает как украинские суда, так и суда, следующие под европейскими флагами, подчеркнула она.

Обстановка в регионе обострилась в марте 2018 года из-за захвата украинскими пограничниками крымского судна «Норд». На его борту было 10 членов экипажа.

На фоне задержания «Норда» российские корабли стали досматривать суда, идущие в украинские порты. В крымском погрануправлении ФСБ подчеркнули, что проверки проводятся в соответствии с международным морским правом.

15 ноября сообщалось, что на Украине в портах Бердянска и Мариуполя были задержаны 15 судов за осуществление заходов в Крым. А в августе Киев заблокировал российский танкер «Механик Погодин» в порту Херсона из-за претензий к компании «ВЭБ-Лизинг», которая финансировала строительство судна в 2011 году. Чтобы убрать формальные причины для задержания, «В.Ф. Танкер» переоформил остатки финансирования лизингодателя «ВЭБ-Лизинг» на себя.