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В ЕС обсудят ситуацию на Азовском море

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Главы министерств иностранных дел 28 стран Европейского союза обсудят 19 ноября ситуацию вокруг Азовского моря, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

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«Другая тема, которая будет обсуждаться, ситуация в Азовском море и наша обеспокоенность в связи с этим», — отметил собеседник агентства.

Обстановка в регионе обострилась в марте 2018 года из-за захвата украинскими пограничниками крымского судна «Норд». На его борту было 10 членов экипажа.

На фоне задержания «Норда» российские корабли стали досматривать суда, идущие в украинские порты. В крымском погрануправлении ФСБ подчеркнули, что проверки проводятся в соответствии с международным морским правом.

15 ноября сообщалось, что на Украине в портах Бердянска и Мариуполя были задержаны 15 судов за осуществление заходов в Крым. А в августе Киев заблокировал российский танкер «Механик Погодин» в порту Херсона из-за претензий к компании «ВЭБ-Лизинг», которая финансировала строительство судна в 2011 году. Чтобы убрать формальные причины для задержания «В.Ф. Танкер» переоформил остатки финансирования лизингодателя «ВЭБ-Лизинг» на себя.

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