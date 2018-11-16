В ЕС обсудят ситуацию на Азовском море
Главы министерств иностранных дел 28 стран Европейского союза обсудят 19 ноября ситуацию вокруг Азовского моря, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«Другая тема, которая будет обсуждаться, ситуация в Азовском море и наша обеспокоенность в связи с этим», — отметил собеседник агентства.
Обстановка в регионе обострилась в марте 2018 года из-за захвата украинскими пограничниками крымского судна «Норд». На его борту было 10 членов экипажа.
На фоне задержания «Норда» российские корабли стали досматривать суда, идущие в украинские порты. В крымском погрануправлении ФСБ подчеркнули, что проверки проводятся в соответствии с международным морским правом.
15 ноября сообщалось, что на Украине в портах Бердянска и Мариуполя были задержаны 15 судов за осуществление заходов в Крым. А в августе Киев заблокировал российский танкер «Механик Погодин» в порту Херсона из-за претензий к компании «ВЭБ-Лизинг», которая финансировала строительство судна в 2011 году. Чтобы убрать формальные причины для задержания «В.Ф. Танкер» переоформил остатки финансирования лизингодателя «ВЭБ-Лизинг» на себя.