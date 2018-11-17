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В Верховной раде пригрозили ответить на закрытие Азовского моря

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Украина «жестко ответит» России в случае перекрытия Азовского моря, заявила представитель президента страны в Верховной раде Ирина Луценко. По ее мнению, угрозы Москвы нацелены на то, чтобы дестабилизировать ситуацию в украинском обществе.

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Чиновница отметила, что Киев якобы имеет ряд исков о нарушении РФ конвенции по морскому праву.

«Украина намерена подать еще несколько исков в международные суды. Обязательной будет реакция (на ограничение доступа к морю. — Ред.) со стороны СБУ Украины, пограничников», — приводит ее слова «Газета.ру».

Луценко добавила, что Азовское море считается внутренним и отсутствие договора на использование его вод является основательной причиной для привлечения международной конвенции.

Комментируя происходящее, политолог Иван Мезюхо заявил о проигрышной позиции Киева, который всячески пытается обострить ситуацию. По его мнению, слова Луценко и других украинских политиков являются частью предвыборной кампании.

«Украина способна лишь на провокации в акватории Азовского моря. Киев на данный момент абсолютно не понимает, какую игру он начал. Все эти антироссийские действия будут иметь далеко идущие драматические последствия для украинского государства», — цитирует Мезюхо RT.

Он напомнил, что российский флот в разы мощнее украинского, а это значит, что РФ способна адекватно ответить на провокации морского характера со стороны Киева.

Ситуация вокруг Азовского моря обострилась в марте текущего года из-за захвата украинскими пограничниками крымского судна «Норд» с десятью членами экипажа. Все они имели российское гражданство. На этом фоне российские корабли стали досматривать суда, идущие в украинские порты.

В августе Киев заблокировал российский танкер «Механик Погодин» в порту Херсона из-за претензий к компании «ВЭБ-Лизинг», которая финансировала строительство судна в 2011 году. Чтобы убрать формальные причины для задержания, «В.Ф. Танкер» переоформил остатки финансирования лизингодателя «ВЭБ-Лизинг» на себя.

15 ноября стало известно, что на Украине в портах Бердянска и Мариуполя были задержаны 15 судов за осуществление заходов в Крым. В тот же день в Совете Федерации действия Киева назвали беспределом, отметив, что Россия может перекрыть Азовское море для любого украинского судна, пишет «Федеральное агентство новостей».

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