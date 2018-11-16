Песков назвал правомерными действия России в Азовском море

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о допустимости проверок, предпринимаемых российскими пограничниками в отношении украинских судов в Азовском море. По его словам, такие действия вполне правомерны.

«Это выполняется в строгом соответствии с законодательством», — сказал Песков журналистам в ходе брифинга в пятницу, 16 ноября.

Представитель Кремля также отметил, что ситуация в Азовском море внимательно отслеживается. По его словам, в случае необходимости в Азовском море «могут приниматься меры для защиты интересов мореплавателей, российских физических и юридических лиц».

Обстановка в регионе обострилась в марте 2018 года из-за захвата украинскими пограничниками крымского судна «Норд». На его борту было 10 членов экипажа.

На фоне задержания «Норда» российские корабли стали досматривать суда, идущие в украинские порты. В крымском погрануправлении ФСБ подчеркнули, что проверки проводятся в соответствии с международным морским правом.

15 ноября сообщалось, что на Украине в портах Бердянска и Мариуполя были задержаны 15 судов за осуществление заходов в Крым. А в августе Киев заблокировал российский танкер «Механик Погодин» в порту Херсона из-за претензий к компании «ВЭБ-Лизинг», которая финансировала строительство судна в 2011 году. Чтобы убрать формальные причины для задержания «В.Ф. Танкер» переоформил остатки финансирования лизингодателя «ВЭБ-Лизинг» на себя.