Сенатор не исключил закрытия Азовского моря для украинских судов

Россия может перекрыть Азовское море для прохода украинских плавсредств в ответ на задержание Украиной 15 судов, заходивших ранее в порты Крыма. Такое мнение выразил 15 ноября член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич.

По его словам, Киев сам провоцирует Москву на резкие ответные меры.

«Мы буквально в минуты способны перекрыть Азовское море для любого украинского плавательного средства. И я не исключаю, что подобные действия могут последовать», — цитирует Клинцевича «РИА Новости».

Сенатор отметил, что действия украинских властей являются «явным беспределом», и таким образом Киев сам реально разрывает договор с РФ об Азовском море и вредит только себе.

«Не имеет значения, идет ли речь о задержании российских судов или судов иностранных государств — и те, и другие совершенно законно вошли в порты Крыма», –– добавил он.

15 ноября агентство УНН сообщило, что в портах Бердянска и Мариуполя задержаны 15 судов, заходивших в Крым.

Ситуация в Азовском море обострилась из-за захвата Украиной в марте этого года российского сейнера «Норд», вышедшего из крымского порта.

Россия действия Киева назвала морским терроризмом и в соответствии с международным правом усилила пограничные досмотры в своей части Азовского моря.

Украина пообещала усилить свое влияние в азовской акватории и создать военно-морскую базу в этом регионе.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, на котором 96,77% жителей региона высказались за присоединение к России. Украина отказывается признавать итоги голосования и считает полуостров своей территорией.