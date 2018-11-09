В ДНР сообщили о планах СБУ топить иностранные суда в Азовском море

Служба безопасности Украины планирует масштабные провокации в Азовском море с подтоплением иностранных кораблей, сообщил 9 ноября замглавы управления народной милиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

«По нашим данным, руководством СБУ разрабатываются несколько сценариев провокаций в акватории Азовского моря с целью эскалации напряженности и на этом фоне — попытки вооруженного вторжения с моря на территорию республики», — цитирует его «Донецкое агентство новостей».

По словам представителя народной милиции ДНР, украинские спецслужбы намерены реализовать эти планы в первой половине 2019 года. Басурин отметил, что Киев рассматривает различные варианты, «вплоть до затопления коммерческого судна, причем как украинского, так и иностранного», уточняет «Федеральное агентство новостей».

В октябре Киев заявил о намерении создать военно-морскую базу в Азовском море и перебросил туда два бронекатера, морской буксир и поисково-спасательное судно. При этом 7 ноября президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в «отрабатывании» системы блокады украинских портов в Азовском море.