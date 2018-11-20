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Будапешт продолжит блокировать проведение заседаний Украина–НАТО

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Фото: REUTERS/Bernadett Szabo
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Венгрия продолжит блокировку проведения заседаний Комиссии Украина–НАТО. Но Будапешт не станет мешать приглашению глав МИДов Украины и Грузии на встречу коллег по странам НАТО.

Как заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, он не согласен с призывом стран Евросоюза и Североатлантического альянса считать спор о языке между Киевом и Будапештом двусторонним вопросом.

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«Украина не только нарушает двусторонние соглашения, но и международные правила, включая свои обязательства перед НАТО», —  цитирует дипломата 19 ноября «Радио Свобода». Глава МИДа Венгрии поделился мнением, что за последний месяц Украина только ухудшила ситуацию ввиду отсутствия поправок к украинскому закону об образовании и нового закона о языке.

Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, украинский лидер Порошенко утвердил поправки в закон 25 сентября 2017 года.

Согласно документу, дети представителей нацменьшинств должны обучаться в средней школе и вузах исключительно на украинском языке. Обучение на украинском языке будут вводить поэтапно до 2020 года. Помимо Венгрии, документ раскритиковали Россия, Польша, Болгария, Греция и Румыния.

Очередной виток обострения отношений Будапешта и Киева произошел после того, как 19 сентября в сети появилось видео, на котором сотрудники консульства Венгрии в закарпатском городе Берегово тайно выдают украинцам венгерские паспорта.

4 октября МИД Украины объявил венгерского консула персоной нон грата. В ведомстве также выразили надежду на то, что в дальнейшем эта страна будет «воздерживаться от любых недружественных шагов». В тот же день Сийярто объявил о высылке украинского дипломата в ответ на действия Киева.

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