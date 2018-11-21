Украина потребовала лишить членов Совбеза ООН права вето

Представитель делегации Украины на заседании Генассамблеи ООН вновь заявил о «необходимом» для страны пересмотре использования права вето в Совете Безопасности организации.

«Я не могу не подчеркнуть, что для моей страны необходимость пересмотра членами ООН роли права вето в работе Совета Безопасности является одним из наиболее важных приоритетов», — приводит его слова «РИА Новости».

По словам украинского представителя, Украина также выступает за «предоставление по крайней мере одного дополнительного места» в Совете для восточноевропейских государств.

На призыв украинской делегации отреагировали в российском постпредстве при ООН. Как отметил представитель ведомства Алексей Богуслувский, Москва готова обсуждать любые условия реформирования Совебеза, кроме вопроса о лишении стран-членов СБ ООН права вето.

В Киеве ранее неоднократно высказывались в пользу лишения России права вето в Организации Объединенных Наций. Делегация Украины призывала к этому, в частности, на состоявшихся в феврале межправительственных переговорах по реформированию ООН. О необходимости лишения Москвы права вето в апреле заявлял президент Украины Петр Порошенко.