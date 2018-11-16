Комитет ООН принял резолюцию с осуждением состояния прав человека в КНДР

Комитет ООН по гуманитарным вопросам без голосования принял резолюцию, осуждающую нарушения прав человека в КНДР. Об этом в пятницу, 16 ноября, сообщает ТАСС.

Документ требует ликвидировать лагеря и освободить политзаключенных, а также наказать лиц, причастных к нарушениям прав человека.

В случае невыполнения этих условий в отношении Пхеньяна будут возобновлены санкции.

Такая резолюция с осуждением политики, проводимой на государственном уровне, принимается уже 14-й год подряд.

В Северной Корее считают, что ею пользуются как предлогом для усиления давления на Пхеньян и для очернения его образа.

8 сентября спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко назвала санкции против КНДР драконовскими.