Украина требует изменить механизм применения права вето в Совбезе ООН

Механизм применения права вето при голосованиях в Совбезе ООН требует корректировки.

Об этом заявила делегация Украины на межправительственных переговорах относительно реформирования всемирной организации.

Делегаты указали на то, что при действующей процедуре одна страна способна «сделать совет полностью парализованным в ситуациях, когда действия Совбеза являются чрезвычайно необходимыми».

В своем заявлении украинские представители отметили, что в последние годы неоднократно наблюдали злоупотребление правом вето, передает «Укринформ».

Как сообщал портал iz.ru, 25 января Госдеп США обвинил Россию в попытках помешать работе партнерства 25 стран, которые участвовали в парижской встрече против применения химоружия посредством использования права вето в СБ ООН по резолюции по Сирии и применению химоружия.