Совбез ООН предупредили о дефиците еды на Украине

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) и Всемирная продовольственная программа (ВПП) подготовили для Совбеза доклад о дефиците продуктов питания в странах, пострадавших от конфликтов.

Согласно документу, с нехваткой еды столкнулись на Украине, в Афганистане, Бурунди, Республике Гаити, Гвинее-Бисау, Демократической Республике Конго, Ираке, Либерии, Ливане, Мали, Сирии, Сомали, Судане, Центральноафриканской Республике, а также на трансграничной территории на озере Чад. Наиболее тяжелое положение в Йемене и Южном Судане.

«Дефицит продовольствия в странах, пострадавших в результате конфликтов, продолжает усиливаться, а это означает, что гуманитарные усилия по оказанию помощи и поддержке средств к существованию остаются жизненно важными», — сделали вывод авторы доклада.