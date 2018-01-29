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Совбез ООН предупредили о дефиците еды на Украине

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Markiian Lyseiko
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Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) и Всемирная продовольственная программа (ВПП) подготовили для Совбеза доклад о дефиците продуктов питания в странах, пострадавших от конфликтов.

Согласно документу, с нехваткой еды столкнулись на Украине, в Афганистане, Бурунди, Республике Гаити, Гвинее-Бисау, Демократической Республике Конго, Ираке, Либерии, Ливане, Мали, Сирии, Сомали, Судане, Центральноафриканской Республике, а также на трансграничной территории на озере Чад. Наиболее тяжелое положение в Йемене и Южном Судане. 

«Дефицит продовольствия в странах, пострадавших в результате конфликтов, продолжает усиливаться, а это означает, что гуманитарные усилия по оказанию помощи и поддержке средств к существованию остаются жизненно важными», — сделали вывод авторы доклада. 

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