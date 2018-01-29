Пушков прокомментировал слова Волкера о лишении России права вето в ООН

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера, который заявил, что Россию не будут пытаться лишить права вето в ООН из-за ее позиции по вводу миротворцев в Донбасс.

«Мечтать о лишении России права вето в ООН могут только глава МИД Украины и люди, ничего не смыслящие ни в мировой политике, ни в международном праве», — написал Пушков в Twitter.

Ранее Волкер заявил, что РФ имеет право вето в ООН и он не думает, что «кто-то будет пытаться это изменить».

25 января Россию обвинили в попытках помешать работе партнерства 25 стран, которые участвовали в парижской встрече против применения химоружия из-за использования права вето в СБ ООН.

Перед этим госсекретарь США Рекс Тиллерсон бездоказательно возложил ответственность за применение химоружия в Сирии на Россию. В МИД России указали на попытки США неверно изложить позицию России по расследованию фактов применения химического оружия в Сирии.