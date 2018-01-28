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Волкер заявил о невозможности лишить Россию права вето в ООН

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Россию не будут пытаться лишить права вето в ООН из-за ее позиции по вводу миротворцев в Донбасс.

Об этом заявил спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер в воскресенье, 28 января.

«Россия имеет право вето [в ООН]. Я не думаю, что кто-то будет пытаться это изменить», — цитирует его «РИА Новости».

19 января американский лидер Дональд Трамп в ходе беседы с казахстанским коллегой Нурсултаном Назарбаевым предложил перенести из Минска переговоры по разрешению конфликта в Донбассе.

Как сообщил Назарбаев по итогам переговоров, Трамп выступил за перенос переговоров в столицу другого государства, так как «Минск-1» зашел в тупик из-за отсутствия взаимопонимания сторон.

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