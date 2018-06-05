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Совбез ждет перемен

Москва выступает за реформу СБ ООН в пользу развивающихся стра
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Совет Безопасности ООН должен отвечать современным реалиям, и в этой связи необходимо расширение состава его постоянных членов. Об этом «Известиям» заявил постоянный представитель России при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов. Дипломат отметил, что в данный момент между странами отсутствует консенсус по этому вопросу. По его словам, реформа должна обеспечить представительность всех регионов мира.

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Совет Безопасности — ключевой орган ООН, отвечающий за поддержание международной стабильности и безопасности. Сегодня в него входят пять постоянных членов — Россия, США, Великобритания, Франция и Китай, а также 10 государств, сменяющих друг друга по принципу ротации. Как пояснил «Известиям» Геннадий Гатилов, сейчас мировому сообществу необходимо найти решение по реформе СБ, которое бы эффективно отражало интересы всех регионов и обеспечивало должную представленность всех государств.

— Совет Безопасности должен адекватно отражать сложившиеся в современном мире реалии: так, в нем должны быть более широко представлены развивающиеся страны, — сказал «Известиям» российский дипломат. — Реформа СБ — актуальная тема, однако решение этого вопроса требует согласия 100% государств - постоянных членов Совбеза. В настоящее время ни один из предлагаемых вариантов такой поддержки не имеет.

По словам дипломата, навязанное решение, которое не поддержит значительное количество государств, приведет не к повышению эффективности работы Совета Безопасности, а, наоборот, к расколу международного сообщества.

— Чего мы, естественно, допустить не должны, поскольку наша задача сейчас состоит в том, чтобы объединить усилия в Совбезе для решения важных проблем, с которыми сейчас сталкивается международное сообщество. Пока что такого решения о расширении Совета Безопасности, которое бы устраивало все государства, не просматривается. И мы выступаем за то, чтобы продолжать дискуссии по данному вопросу, и надеемся, что вариант, который устроит все стороны, будет в конечном итоге найден, — заявил постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

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Эта тема обсуждается уже более полутора десятков лет в рамках рабочей группы открытого состава Генеральной Ассамблеи ООН, напомнил российский дипломат. А в последнее время вопрос реформы Совбеза всё чаще выходит на повестку дня. Так, в конце апреля 2018 года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш признал наличие структурных проблем органа и заявил о «возвращении холодной войны». По его словам, СБ больше не отражает баланс сил в мире и не соответствует современным реалиям.

Одна из идей реформы — отмена права вето постоянных членов Совбеза. Как заявили «Известиям» в МИД Франции, Париж предлагает всем пяти странам добровольно и сообща отказаться от права вето в том случае, если речь идет о массовых преступлениях. Согласно заявлению французского дипведомства, это решение не потребует изменений в уставе ООН, поскольку носит добровольный характер.

Россию такой вариант не устраивает. В начале мая 2018 года заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков подчеркнул, что право вето — «краеугольный камень архитектуры ООН, без которой она лишилась бы устойчивости».

— Покушаться на вето недальновидно с политической точки зрения. Его отмена может привести к нарушению столь необходимого баланса интересов. В конце концов, вето — это одна из основ существенного миропорядка, — заявил дипломат.

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На данном этапе изменение состава постоянных членов маловероятно, сказал «Известиям» член Общественной палаты, заместитель Генерального секретаря ООН с 2002 по 2011 год и бывший участник Специальной рабочей группы по реформированию Совбеза Сергей Орджоникидзе. По его словам, Россия активно высказывалась в пользу постоянного членства участников БРИКС Индии и Бразилии, чьи кандидатуры, однако, «устраивают далеко не всех».

— Претензии к статусу постоянных членов напрямую зависят от отношений между государствами, — сказал «Известиям» Сергей Орджоникидзе. — На данном этапе вопрос остается нерешенным, и есть в этом элемент некоторой несправедливости. Вопрос о реформировании одного из ключевых органов будет решаться в зависимости от международной обстановки: улучшатся отношения стран Запада, России и Китая — появится возможность для какой-либо договоренности.

Согласно ст. 109 гл. 18 Устава ООН, любые изменения устава, в том числе и поправки к статьям о работе Совбеза, возможны только при одобрении и ратификации решения двумя третями стран ООН, включая всех постоянных членов, отметил Сергей Орджоникидзе.

В данный момент, помимо пяти постоянных членов, в Совбезе заседают Боливия, Казахстан, Кот-д'Ивуар, Кувейт, Нидерланды, Перу, Польша, Швеция, Экваториальная Гвинея и Эфиопия. Непостоянные члены меняются каждые два года. При этом более 60 государств ООН никогда не были членами СБ.

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