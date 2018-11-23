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Порошенко не назвал сроков вступления Украины в НАТО

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что присоединение Украины к НАТО является амбициозной задачей, однако не назвал конкретных сроков вступления в альянс.

В ближайшее десятилетие Украина не вступит в НАТО
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Президент подчеркнул, что упорный труд дипломатов и военных приближает Украину к этой цели. При этом он подчеркнул, что выполнить такую задачу очень сложно и обещать конкретные сроки было бы неправильно, пишет «Федеральное агентство новостей».

Ранее, 22 ноября, Порошенко заявил, что фиксация в конституции обязательности курса на вступление страны в НАТО и ЕС станет сигналом для России и окончательным расставанием с Москвой.

Также в этот день лидер призвал парламент страны безотлагательно проголосовать за законопроект, меняющий конституцию Украины. В этот же день Верховная рада одобрила документ в первом чтении: его поддержал 331 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов.

О намерении закрепить курс Украины в конституции страны Порошенко говорил в августе. 3 сентября он внес законопроект на рассмотрение Верховной рады. В начале октября документ направили на экспертизу в Конституционный суд.

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