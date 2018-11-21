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Порошенко предложил раде переименовать Днепропетровску область

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Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko
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Президент Украины Петр Порошенко внес в парламент законопроект о переименовании Днепропетровской области в Днепровскую. Об этом сообщается на сайте рады 21 ноября.

Отмечается, что целью законопроекта является предотвращение дальнейшего использования в ее названии «символики коммунистического тоталитарного режима».

«Нужен не пиар, а результат, то есть окончательное завершение декоммунизации. Днепропетровская область станет Днепровской, а место всего Петровского — на свалке истории», — приводит его слова сайт kp.ru.

Глава Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко связал решение Порошенко с предстоящими выборами президента.

«Петр Алексеевич готовится к выборам, и, вместо того чтобы действительно похвастаться какими-то успехами, он занимается пустым пиаром. Все его переименования городов, областей — это абсолютно пустые действия, которые никак не помогут ему стать президентом еще раз», — заявил эксперт в беседе с RT.

Во вторник, 20 ноября, Верховная рада не смогла принять постановление о направлении на рассмотрение в Конституционный суд Украины (КСУ) решения о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую — инициативу поддержали 207 депутатов из 226.

Закон о декоммунизации Украины вступил в силу в мае 2015 года. В частности, он предполагает переименование городов и улиц, которые были названы в честь советских государственных деятелей. Переименование Днепропетровска в Днепр, а Кировоград — в Кропивницкий стало одним из самых знаковых моментов в этом процессе. Как отмечает ТАСС, в ходе кампании по декоммунизации новые власти страны делают всё, чтобы отказаться не только от всего «советского», но и от всего напоминающего о вековых связях Украины и России. На Украине уже переименовали 987 населенных пунктов и снесли около 1,5 тыс. памятников Ленину.

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