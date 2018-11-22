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Порошенко призвал раду незамедлительно поддержать курс Украины в ЕС и НАТО

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Фото: РИА Новости/Николай Лазаренко
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Президент Украины Петр Порошенко в четверг, 22 ноября, призвал парламент страны безотлагательно проголосовать за законопроект, которым закрепится в конституции курс государства на вступление в Европейский союз (ЕС) и НАТО.

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Ранее в четверг Конституционный суд признал документ соответствующим Основному закону страны, теперь Верховная рада может проголосовать за законопроект в первом чтении.

«Уверен, движение Украины в ЕС и НАТО необратимо. Прошу парламент рассмотреть этот вопрос безотлагательно», — написал украинский лидер на странице в Twitter. К записи лидер прибавил фото, на котором украинский флаг расположен в окружении флагов ЕС и НАТО.

О намерении закрепить курс Украины в конституции страны Порошенко говорил еще в августе. 3 сентября он внес законопроект на рассмотрение Верховной рады. В начале октября документ направили на экспертизу в Конституционный суд.

После вступления Украины в ЕС и НАТО завершится проект Евросоюза, а Североатлантический альянс получит «одну из самых сильных армий на континенте», которая будет защищать «Запад и западные ценности» от России, заявлял президент страны.

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