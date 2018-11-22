КС Украины одобрил закрепление в Конституции курса страны в ЕС и НАТО

Конституционный суд (КС) Украины признал законным закрепление в Конституции курса страны на вступление в ЕС и НАТО. Об этом в сообщила представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко 22 ноября.

«Большинством голосов Конституционного суда Украины, который заседал только что в эти минуты, 14 голосами за были поддержаны поправки в Конституцию о закреплении курса в ЕС и НАТО, предложенные президентом Украины Петром Порошенко», — цитирует Луценко телеканал «Прямой».

Предствитель украинского лидера добавила, что решение суда будет вынесено на обсуждение профильным комитетом в ближайшее время. Верховная рада рассмотрит поправки в Основной закон страны на заседании в четверг, 22 ноября, пишет ТАСС

О намерении закрепить курс Украины в Конституции страны Порошенко говорил еще в августе. 3 сентября он внес законопроект на рассмотрение Верховной рады. В начале октября документ направили на экспертизу в Конституционный суд.

По мнению Порошенко, после вступления Украины в ЕС и НАТО завершится исторический проект Евросоюза, а Североатлантический альянс получит «одну из самых сильных армий на континенте», которая будет защищать «Запад и западные ценности» от России.

Изменения коснутся ст. 85, 102 и 116, а также преамбулы Конституции Украины

После госпереворота на Украине в 2014 году новое руководство страны решило отказаться от внеблокового статуса государства. Позднее были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики Киева. К 2020 году украинские власти должны обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с армиями стран альянса.