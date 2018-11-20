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В Совфеде призвали ЕС вместо угроз осудить пиратство Украины в Азовском море

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди осудила заявление главы европейской дипломатии Федерики Могерини, которая 19 ноября пригрозила рассмотреть конкретные меры в отношении Москвы в связи с ситуацией в Азовском море. По словам Могерини, задержание судов влияет не только на украинскую экономику, но и на суда, идущие под европейскими флагами.

«Заявление главы европейской дипломатии Федерики Могерини о необходимости принятия конкретных мер по ситуации в Азовском море не соответствует фактической ситуации и создает опасный прецедент безнаказанности Украины за международное пиратство», — рассказала «Известиям» сенатор.

Обменный маневр: российские моряки вернулись из украинского плена
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По словам Ковитиди, Украина грубо нарушает нормы международного морского права, закрепленные в статье 101 Конвенции ООН по морскому праву — «Определение пиратства».

«Крымчане обеспокоены отсутствием реакции ЕС на факты пиратства Украины в Азовском море. В то время как действия России в акватории Азовского моря согласуются с существующими нормами международного права и принятыми обязательствами, в украинских портах Бердянска и Мариуполя задержаны 15 судов, лишь за то, что суда осуществляли заходы в Крым», — подчеркнула член Совета Федерации.

Она напомнила, что в условиях беспрецедентного украинского давления на российских моряков украинской властью до сих пор удерживается капитан рыболовецкого сейнера «Норд».

«Европейский Союз с целью недопущения Украиной морского пиратства обязан дать жесткую правовую оценку поведению Украины и призвать международную общественность к осуждению действий Украины в Азовском море», — заключила сенатор.

Ситуация в Азовском море обострилась в марте 2018 года после захвата украинскими пограничниками крымского судна «Норд» с 10 членами экипажа на борту. У моряков изъяли документы и запретили покидать пристань в Бердянске, а само судно намеревались продать на аукционе. 29 октября рыбаков обменяли на семерых украинских моряков с задержанного Россией судна ЯМК-0041. Капитан «Норда» пока остается на территории Украины.

Москва назвала действия Киева морским терроризмом и усилила пограничные досмотры в своей части Азовского моря в соответствии с международным морским правом. В ответ украинские пограничники обвинили Россию в проведении жесткой политики задержания и осмотра судов. Киев заявил о намерении создать военно-морскую базу в этом регионе и перебросил туда два бронекатера, морской буксир и поисково-спасательное судно.

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