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Порошенко пообещал развернуть на побережье Украины новую охрану

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Фото: Global Look Press/Petro Poroshenko
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Президент Украины Петр Порошенко во время выступления перед пограничниками в Черкассах заявил, что до конца 2018 года всю морскую границу страны будет контролировать новое управление украинской морской охраны.

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Как сообщает ТАСС 20 ноября, новая охрана будет расположена на береговой линии от города Измаила вблизи Черного моря до Мариуполя на Азовском.

«Перед Госпогранслужбой стоит задание гарантировать высокий уровень безопасности для граждан Украины в условиях гибридной войны со стороны РФ. Для прикрытия от вторжения с моря наращивается соответствующая составляющая», — пояснил Порошенко.

Власти Украины постепенно наращивают силы в Азовском море. Ситуация обострилась в марте 2018 года после захвата украинскими пограничниками крымского судна «Норд» с 10 членами экипажа на борту. У моряков изъяли документы и запретили покидать пристань в Бердянске, а само судно намеревались продать на аукционе. 29 октября рыбаков обменяли на семерых украинских моряков с задержанного Россией судна ЯМК-0041.

После этого инцидента российские пограничники стали досматривать суда, идущие в украинские порты. По данным украинской стороны, за последние месяцы Россия задержала для досмотра в Азовском море свыше 150 судов. При этом в крымском погрануправлении ФСБ подчеркнули, что проверки проводятся в соответствии с международным морским правом.

В октябре Киев заявил о намерении создать в Азовском море военно-морскую базу и перебросил туда два бронекатера, морской буксир и поисково-спасательное судно. Также украинское государство направляет в этот район авиацию, сухопутные силы и подразделения пограничников.

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